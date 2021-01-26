بين توجس حماس وترقب فتح ….الحسابات الإقليمية تؤثر على مشاريع محمد دحلان السياسية

خاص- بيروت أوبزرفر

تتواصل ردود الفعل على الساحة الفلسطينية مع قرب الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في شهر مايو المقبل . وفي هذا الصدد تشير بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية إلى أن مصادر مقربة من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان قالت وخلال عدة لقاءات غير رسمية مع صحفيين فلسطينيين ، إن بعض من كبار المستشارين السياسين المقربين منه نصحوه بعدم خوض الانتخابات الآن .









وقالت هذه الحسابات أن بعض من كبار مستشاري دحلان ” ابو فادي” أبلغوه بأن مشاركته في الانتخابات ستضر بشكل مفاجئ بقوة حماس السياسية في غزة ، وليس الضفة الغربية.

وبات من الواضح أن هناك الكثير من التحديات السياسية التي تواجه هذه الانتخابات ، أبرزها الوجوه المزمع مشاركتها في هذا الحدث السياسي الدقيق في الأراضي الفلسطينية وترشحها فيها . وتعتبر هذه النقطة من أكثر النقاط دقة خاصة مع أرتباط الكثير من الوجوه المرشحة بقوى سياسية إقليمية خارجية ، وهو ما يزيد من حجم التحديات السياسية المتعلقة بهذه النقطة.

اللافت أن بعض من الصحف الدولية ألتقطت هذه النقطة ، حيث أشارت مصادر سياسية تحدثت إلى هذه الصحف بأن حماس سلمت بعض الرسائل لدحلان في هذا الموضوع تطالبه بتقديم أجوبة واضحة عن تطلعاته السياسية ـ بل طلبوا منه تقديم الإجابات قبل اجتماع الفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين.

الدقيق هنا أن عدد من كبار المصادر السياسية أشارت إلى أن دحلان لا يرغب في مواجهة حماس في غزة ، غير أنه لمن المتوقع أن يتخذ قراره السيسي بخوض الانتخابات بناء على التطورات الإقليمية.

جدير بالذكر أن سخونة الأوضاع السياسية المتعلقة بترشح أبو فادي للانتخابات تتزامن مع تصريحات لعدد من كبار قيادات فتح ، وهي التصريحات التي تعكس التحديات أو الأزمات التي تواجهها الحركة الفلسطيني العريقة ، وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أنه يدعو كل من أسماهم بالفتحاويين الشرفاء للارتقاء لعظمة حركتهم حركة أبو عمار، مضيفا أن هناك أطراف دولية أبلغت حركة فتح بأنه ممنوع عليهم التتحالف مع حركة حمــاس.

وقال الرجوب في تصريحات للتليفزيون الفلسطيني أن حركة فتح والعمل الوطني الفلسطيني الآن في الربع ساعة الأخيرة ، قائلا أن الحركة ستتعامل في كل خطواتنا بميزان من ذهب ، وأختتم الرجوب حديثه بالقول أن من وصفهم بالأخوة في حركة حماس هم شركاء المستقبل