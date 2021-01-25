الحاج حسن: عجز السلطات دفع بحزب الله إلى مساعدة المواطنين عبر مشاريع انمائية وخدماتية

أكد رئيس “تكتل نواب بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن في حديث لبرنامج “مع الحدث” على قناة “المنار”، ان “حزب الله ينجز في لبنان عامة وفي محافظة بعلبك الهرمل خاصة مهاما تنموية هي من مسؤولية الدولة اللبنانية اصلا تجاه الناس. لكن عجز السلطات دفع بحزب الله إلى مساعدة المواطنين منذ عام 1982 عبر تنفيذ عدد من المشاريع الانمائية والخدماتية والتي كانت آخرها توزيع المحروقات وبناء طوابق في عدد من المدارس الرسمية في قرى وبلدات بعلبك الهرمل ودفع فاتورة الكهرباء عن بلدة الطفيل إلى الدولة السورية، إلا انه من المعيب شن الحملات الإعلامية ضد حزب الله لهذا السبب”.

وعن رخص البناء، أكد الحاج حسن ان “حزب الله يعمل على انجاز هذا الملف المهم والمعقد لكنه لم يحل بعد”، وعن التهريب، جدد الحاج حسن مطالبته الأجهزة الأمنية والقضاء العمل على مكافحة التهريب في جميع المناطق اللبنانية، لأن الاهالي في البقاع وتحديدا في الهرمل والبقاع الشمالي هم من أكثر المتضررين من عمليات التهريب”.