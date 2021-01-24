ناصيف زيتون يطرح “خط أحمر”.. أول أغنية له باللهجة المصرية

بعد طرحه أغنياته “كذبة وراء كذبة” و”إنت وأنا “و”يليّ بدا ياني” التي حققّت نجاحاً باهراً وتصّدرت قائمة الترايندينغ على موقع “يوتيوب”، يُواصل النجم ناصيف زيتون إصداراته الغنائيّة عبر طرحه أغنية مصّورة بعنوان “خط أحمر”، وهي أغنية باللهجة المصرية تُعتبر الأولى له في مشواره الفني.

وحققّت الأغنية التي تحمل طاقة إيجابية نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها بسبب تكامل عناصرها لناحية اللحن والكلمات والأداء والصوت المميّز لناصيف، والأغنية هي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صبّاغ، وجاء مطلعها على النحو التالي: “يخرب بيت كده مش بتهزر…. يلي قمرنا بسببك كّشر…. إزاي عديت كده خط أحمر وشغلتنا بيك…. اكمن حلاوتك طبيعية…. ومعدي النسب المئوية….لاء والنبي بالراحة عليَّ الله يخليك”.









وكان الكليب بمثابة تحيّة إلى مصر وشعبها لما تضّمنه من مشاهد ومعالم تاريخية وأثرية مصرية.