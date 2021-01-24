نائب سويسري يكشف تفاصيل قضية التحقيق المالي بشأن رياض سلامة.. وهذا حجم الأموال المحولة من لبنان!

أكد النائب السويسري الاشتراكي فابيان مولينا في حديث لـ”الجديد” أن “الأموال التي وصلت من لبنان الى سويسرا بعد عام 2016 زادت ملياري دولار أميركي لكن ليس هناك تأكيد أن جميع هذه الأموال من مصادر شرعية”.

وأشار مولينا إلى أن “المسار القضائي بدأ ولن يتوقف وهذا ما أعلنه المدعي العام السويسري”، وأضاف: “لا يمكنني التأكيد انه تم تجميد 400 مليون دولار أميركي من حساب رياض سلامة وهذا المبلغ تم ذكره في الصحافة”.









وتابع مولينا: “تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان أمر ممكن لأن السلطات السويسرية مجبرة للقيام بكل ما يلزم للتأكد ان الأموال لن يتم تهريبها خلال فترة التحقيقات”، لافتاً إلى أنه “بناء على القانون السويسري من الممكن ان المتهم يتم استجوابه في سويسرا”.

وختم: “في حال طلبت السلطات السويسرية تعاوناً رسمياً من سلطات اجنبية يجب التأكد تماماً من وجود براهين يمكن الوصول اليها عدا عن ذلك سيكون الأمر بقمة الاحراج”.

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