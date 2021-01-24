مؤسسة شعيب أطلقت حملة لمواجهة سرطان النساء

أطلقت مؤسسة شعيب وجمعية أطباء سرطان النساء في لبنان مبادرة HOPE MCF WITH LGOG CANCEL APPLICATION ،للوقاية المبكرة من مرض السرطان،تلك الوقاية التي تشكل الفرصة الأكبر في القضاء على سرطان النساء وإعطائهن الأمل بحياة سليمة طبياً، وذلك من خلال تحسين سبل معرفته ومعرفة عوامله، وقد اعتمدت الحملة لتحقيق هذا الهدف تطبيقاً الكترونياً، بمساهمة من السيدات وعائلاتهن على أن تكون مدة التسجيل ثلاثة اشهر، وتعلن النتائج في مؤتمر صحفي بعد عيد الفطر.

ودعت المؤسسة لتكثيف حملات التشخيص،الذي هو الطريق الأمثل للعلاج التام، فحُسن التشخيص يبدأ بالمعرفة المبكرة للمرض وعوامله وذلك اولاً واخيراً بالتعاون مع المريض وعائلته، فسرطان المرأة، يجب مواجهته ليس فقط لتأثيره على المريضة فقط بل لما له من نتائج كارثية على الأسر والعائلات.