ميقاتي ينعى المشرف العام على جمعية العزم عبد الاله ميقاتي: خسرت صديقا ورفيقا!

نعى الرئيس نجيب ميقاتي المشرف العام على “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” الدكتور عبد الاله ميقاتي. وقال في بيان النعي:

“رحل رفيق الدرب الدكتور عبد الاله ميقاتي بصمت كما عمل طوال حياته بصمت.

برحيله أخسر صديقا ورفيقا كان معنا في السراء والضراء، في العائلة الصغرى، كما في عائلة مؤسسات العزم التي ساهم معنا في إنشائها، وكان المشرف العام عليها لسنوات طويلة.

عبد الاله ميقاتي قامة طرابلسية ووطنية كبرى انتقل اليوم الى جوار ربه، تاركا إرثا من الاخلاق والشهامة والاستقامة والمحبة الصافية، والاهم أنه عاش بخوف الله وإيمان مستقيم بربه.

سأفتقدك يا دكتور عبد الاله في كل محطة وسيبقى طيفك يرافقنا أينما حللنا.

رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.

” إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى… فلنصبر ولنحتسب”

انا لله وانا اليه راجعون. صدق الله العظيم” .







