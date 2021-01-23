بالفيديو… اتهامات من العيار الثقيل وأوصاف قاسية بين جميل السيّد ومحطة “إم تي في”

على خلفية دفاع محطة إم تي في (MTV) عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد طلب القضاء السويسري مساعدة نظيره اللبناني للتحقيق في تحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى سويسرا، واتهام المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيّد بالوقوف وراء الخبر وتسريبه إلى الإعلام، غرّد الأخير مهاجماً بقسوة المحطة التلفزيونية ووصفها بمحطة “الدعارة “.

وقال السيّد في تغريدته “جنّتْ محطة الدعارة الإعلامية MTV كيف تدافع عن رياض سلامة،على مدى يومين أفرغوا سفالتهم علينا، نشروا عرض سويسرا بأنها تسيّس الملف ضد سلامة وإستهبلوا وقالوا بأنّنا حرّكنا ضده مدعي عام سويسرا وخلطوا بين سوريا وسويسرا! “.









وختم قائلا “لفلوس رياض سلامة على الإعلام مفعول سحري يحوِّل بعض الناس كلاباً”.

جنّتْ محطة الدعارة الإعلامية MTV كيف تدافع عن رياض سلامة،

على مدى يومين أفرغوا سفالتهم علينا،

نشروا عرض سويسرا بأنها تسيّس الملف ضد سلامة

وإستهبلوا وقالوا بأنّنا حرّكنا ضده مدعي عام سويسرا

وخلطوا بين سوريا وسويسرا!

لفلوس رياض سلامة على الإعلام مفعول سحري يحوِّل بعض الناس كلاباً.. — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 22, 2021

وسرعان ما ردّت MTV بعنف على السيّد بكلام مباشر على من وصفته بـ” أسفل مَن عمل في السياسة في تاريخ لبنان الحديث”.

وقالت في مقدمة نشرتها الاخبارية المسائية “نعتذر من المشاهدين لأننا سنكلّمه باللغة التي يفهمها والتي يخاطب هو الناس بها. إسمع يا جميل السيّد غير الآدمي، ونعني هنا أنك تنتمي الى فصيلة غير الآدميين. لقد دأبت على مهاجمة إم تي في تكراراً وكنا آلينا على أنفسنا عدم تشريفك بالردّ، ولكن أن تتهمنا بأننا محطة دعارة فهذه طويلة على رقبتك. فالدعارة كانت تصحّ بنا لو أننا وظّفناك أو شغّلنا أحد افراد عائلتك، ولكننا أعلى وأرفع وأنظف وأشرف منك”.