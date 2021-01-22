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سيزار أبي خليل: “فيقوا… ببعبدا في ميشال عون”!!

January 22, 2021

غرد النائب والوزير السابق سيزار أبي خليل على حسابه على تويتر: “يللي عم بيحنّ لتشكيل الحكومات قبل ٢٠٠٥؛ بوقتها كان السوري يشكل وكانوا الشغيلة زعامات وقيادات موزعين من الصف الاول للعاشر. بعدما فلّ السوري توهم بعض الشغيلة انو قادرين يعملوا متلو. فيقوا… ببعبدا في ميشال عون… ونحنا خارج الصفوف المدجّنة يلي تعودتوا عليها. ما تضيّعوا وقت!”

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