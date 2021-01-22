طرابلس “تنتفض” بوجه تمديد الاغلاق العام

قطع محتجون أوتوستراد طرابلس- عكار عند مستديرة نهر ابو علي في باب التبانة، احتجاجا على الغلاء وارتفاع الاسعار والاقفال العام في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانون منها. وتعمل عناصر الجيش على إعادة فتحه.

المشهد نفسه تكرر على أوتوستراد البداوي الدولي إذ قُطع في الإتجاهين، إحتجاجا على تمديد قرار منع التجول والإغلاق العام، بسبب أضراره الإقتصادية والمعيشية عليهم، حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات وحاويات نفايات ووضعوا حجارة وسطه.









وقد تدخلت قوة من الجيش وعملت على ضرب طوق أمني في المكان، تمهيدا لاعادة فتح الاوتوستراد بعد تعطل حركة السير بشكل كامل.