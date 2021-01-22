رئاسة الجمهورية: باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل وحزب الله لا يتدخل … ومستشار الحريري يرد

أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الى أنه “دحضًا للأقاويل حول عرقلة الرئيس عون عملية تشكيل الحكومة: رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة”.

وأضاف المكتب، “النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية تشكيل الحكومة مطلقاً وحزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك عملية التأليف”.









كما لفت الى أن “الدستور يمنح رئيس الجمهورية حقاً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع، وليس للرئيس عون ان يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا.. قصر بعبدا ينتظر ان يأتيه الرئيس المكلف بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل”.

ولاحقاً غرد المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه عبر حسابه على “تويتر”: “هل نحن امام توضيح من رئاسة الجمهورية ام امام نفي باسم الوزير جبران باسيل”.

وأضاف: “ان احدا لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء “الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة” وفقا للمادة 64 من الدستور .مع خطين تحت لتشكيل الحكومة”.

وتابع: “اذا كانت الظروف ضاغطة جدا لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقا للدستور، وليس وفقا للحصص السياسية والحزبية”.