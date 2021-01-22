«كورونا» يودي بلبناني كل 20 دقيقة!!

قرر الرئيسان ميشال عون وحسان دياب تمديد الإقفال العام المفترض انتهاؤه 25 الجاري، الى 8 من فبراير، بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية حيال فيروس كورونا، بعد استعراض واقع انتشار الفيروس وضرورة رفع جهوزية القطاع الصحي، لمواكبة زيادة أعداد الإصابات، ورفع عدد أسرّة العناية الفائقة بما لا يقل عن 100 سرير في المستشفيات الخاصة، إضافة الى استكمال التجهيزات الحكومية.

ويقول بيان للأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ان الرئيسين عون ودياب أعطيا موافقة استثنائية على تمديد العمل بقرار الإغلاق لغاية الساعة الخامسة من صباح الاثنين 8/2/2021.









وظهر أمس، انعقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون وبحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء، حيث تناول الاستثناءات المطلوبة، من قبل القطاعات الصحية والغذائية.

وكان عداد كورونا واصل ارتفاعه، مسجلا أمس الاول 64 وفاة اي بمعدل وفاة كل 20 دقيقة، فضلا عن 4332 اصابة، ليرتفع العدد التراكمي الى 264647 منذ 21 فبراير الماضي.

وبين وفيات الأمس، الشابة كاترين جعفر هاشم (25 عاما) من بلدة مجدل زون الجنوبية، والتي كانت فقدت جنينها قبل ثلاثة ايام، وهي في شهر حملها الثامن، بفعل الكورونا القاتلة، وآخر مصابي الوباء النائب جان عبيد، ووزير الإعلام السابق ملحم رياشي، والفنان فادي ابراهيم، وغرد النائب السابق إميل رحمة متمنيا الشفاء «للنائب الشهم والعاقل والمدرك جان عبيد».