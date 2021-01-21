وزير الخارجية السعودي: لبنان يمتلك مقومات للنجاح ولن يزدهر من دون إصلاح سياسي ونبذ “حزب الله”

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن “لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للإصلاح ولن يزدهر بلا إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات حزب الله”.

ولفت لـ”العربية”، إلى أن “استقرار العراق عنصر أساسي لاستقرار المنطقة والأمن العربي ونحن حريصون على زيادة الترابط الاقتصادي مع العراق”.









كما أعرب عن تفاؤل بلاده بعلاقة ممتازة مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن، مضيفاً، “تعاملنا بشكل ممتاز مع ادارتي الجمهوريين والديمقراطيين”.

وأشار الوزير السعودي إلى أن “فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام”