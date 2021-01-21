نوال_الزغبي تشبّه الوضع في لبنان بالمزرعة وسط تفشي كورونا

عبّرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن غضبها واستيائها من الوضع الخطير الذي وصلت إليه لبنان في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا.

وقالت نوال في تغريدة على حسابها في تويتر: “شو هالمزرعة اللي نحن عايشين فيها”. وأرفقت المنشور بوسوم: “لبنان، اهمال، كورونا، لا_مسؤولية، اللقاح”.









ووافق الكثير من المتابعين على رأي الفنانة، وقال أحدهم: “مزرعة و بس لا نظام، و لا مسؤولين، و لا قوانين، ولا حقوق لو كنا بمزرعة يمكن لح تكون حياتنا احسن بشويَ لله ينتقم منن على كل شي عملو فينا و بعدن عم يعملوه”.

وكانت سبق هذا المنشور تصريح آخر من نوال استهجنت فيه قلة الرجال في زمننا وكتبت: “وكم هناك أشباه الرجال”، لتعلق الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ عليه وتوافقها الرأي فكتبت: “كتار كتار”، ولم يعرف إذا كانت نوال تقصد أحداً بعينه أم أنها غاضبة بشكل عام.

يذكر أن نوال كانت أعلنت رفضها أخذ لقاح فيروس كورونا وذلك بسبب خوفها من تلقيه رداً على سؤال من تعليق لإحدى الصفحات الساخرة الشهيرة.