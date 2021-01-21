تتعدى قيمته مليون دولار.. الملياردير “بولس” يتقدم لخطبة تيفاني ترامب بخاتم ألماسي نادر من تصميم اللبناني سامر حليمة

كشفت صحيفة The Daily Mail البريطانية، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2021، عن صورة حصرية، تقول إنها لخاتم ألماسي باهظ الثمن، قدَّمه خطيب “تيفاني ترامب” ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الملياردير مايكل بولس، إلى خطيبته، وهو خاتم يزن 13 قيراطاً وقد اشتراه من دبي، فيما يُعتقد أن قيمته تبلغ 1.2 مليون دولار.

ونشرت الصحيفة نفسها هذه الصورة، التي تُظهر تيفاني (27 عاماً)، وهي تتباهى باستعراض خاتمها المذهل، الذي صمَّمه تاجر المجوهرات والألماس المقيم في نيويورك سامر حليمة، الذي يعمل مع “نخبة النخبة”.









ابنة ترامب تستعرض خاتمها الباهظ

في السياق نفسه، كشف متحدث باسم متجر سامر حليمة في نيويورك، أن هذا الخاتم المذهل عبارة عن حجر ألماسي مركزي على شكل زمردة يستقر بين قطعتين ألماسيتين جانبيتين، وبينما لم يفصح مصمم الخاتم عن سعره؛ فإن خبيراً مستقلاً قدَّر أن قيمته تزيد على مليون دولار.

وقد سافر مايكل إلى دبي مع سامر؛ لاختيار الخاتم الذي انتقاه واشتراه هناك.

تيفاني وخطيبها

كما تُظهر الصور التي التُقطت بعد الخطوبة تيفاني ومايكل مع سامر حليمة في فندق ترامب الدولي، بواشنطن العاصمة.

في كل صورة، تظهر عروس المستقبل وهي ترفع يدها لاستعراض خاتمها الرائع.

ماذا نعرف عن هذه الألماسة؟

الألماسة الأساسية في الخاتم بدرجة اللون H، ما يعني أنها تميل إلى اللون الأصفر الباهت. وأعلى درجات الألماس هي الـD ويكون فيها الألماس شفافاً بالكامل، ويندر العثور على ألماس بهذه الدرجة.

يتميز الحجر أيضاً بدرجة نقاء VVSI، اختصار very, very slightly included أو “شوائب صغيرة جداً جداً”، القريبة من النقاء الكامل.

دينيس ستيبانسكي، مؤسس ومالك متجر “ItsHot” الإلكتروني لبيع المجوهرات الألماسية والساعات، يقول لموقع DailyMail.com، إن خاتماً شبيهاً بخاتم تيفاني يكلف ما بين 1 إلى 1.2 مليون دولار.

يضيف المتحدث نفسه: “هذه ألماسة عالية الجودة ووزنها مرتفع، وهو ما يبدو مناسباً لمكانة تيفاني باعتبارها شخصية عامة”.

من المحتمل أيضاً أن مايكل دفع ضريبة جمركية ضخمة بعد إحضاره الخاتم من دبي إلى الولايات المتحدة لتقديمه إلى عروسه المنتظرة.

وحرص مايكل على الاستعانة بأحد أشهر الأسماء في مجال الألماس لتصميم خاتم تيفاني.

سامر حليمة

يقدم سامر خدماته لأفراد العائلات المالكة والمشاهير مثل أوبرا وينفري، والسير إلتون جون، ونعومي كامبل، ويعد من أحد تجار الألماس الرائدين في العالم، ويبدو أن تيفاني كانت من أشد المعجبين بعمله.

حسب ما أورده التقرير نفسه، فقد شوهد مايكل وتيفاني وهما ينتقيان خاتم الخطوبة في متجر سامر حليمة بلندن في يونيو/حزيران عام 2019، لكنها اكتفت باختيار سوار “صداقة” ألماسي بقيمة 663 ألف دولار أثناء وجودهما بمتجر سامر حليمة في نايتبريدج بمدينة لندن.

في حديثه إلى صحيفة The Evening Standard، قال مدير المتجر إن الخطيبين “شديدا التواضع، ومن الواضح أنهما سعيدان جداً برفقة بعضهما”.

وقال حينها: “يبدو أنهما مغرمان ببعضهما. وإذا تمت خطبتهما، فأنا أعلم أن سامر حليمة سيكون الشخص المناسب لتصميم خاتم الخطبة”.