نيكول سابا مستاءة: الحجر المنزلي خطف عمرنا وأحلى سنين عمرنا

توقّفت الممثلة اللبنانية نيكول سابا عند تداعيات الحجر المنزلي المستمرّ بسبب تفشّي كورونا، وأكدت أنّ هذا الحجر “خطف أعمارنا وأجمل سنين حياتنا”، كما قالت في تغريدة لها بعد نشرها صورة لها بالأبيض والأسود بدت ملامحها حزينة، وكتبت نيكول “ايه نعم… ولا تزال أيام وليالي الحجر المنزلي مستمرة.. وسمّرتنا معها كأنو الوقت واقف محلّه لكن الفرق أنه يخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا. الله يقطّع هذه الأيام على خير ونخلص منها على خير.. انتبهوا على حالكم”.







