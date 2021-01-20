أبو فاعور لندى البستاني: سنتابع المعركة مع عهدكم العفن البائس

أوضح النائب وائل ابو فاعور “ان وزيرة سابقة للطاقة أعلنت اليوم، أن شركة كهرباء لبنان اعترضت على قرار قاضي الامور المستعجلة بإعطاء الكهرباء لمستشفى راشيا”.

وسأل: “ما هي صفة الوزيرة السابقة لإعلان ذلك باسم شركة الكهرباء إلا الوصاية السياسية ل”التيار الوطني الحر” على شركة الكهرباء التي يلوذ مديرها العام بصمت القبور والتي من المفترض ان تكون مؤسسة مستقلة إداريا وسياسيا؟ وكيف يسمح وزير الطاقة الحالي بهكذا ازدراء؟”









أضاف في تصريح: “بالامس تعطل المولد الكهربائي نتيجة للتقنين القاسي في المستشفى ووحدها العناية الالهية انقذت 18 مريض كورونا و7 مرضى في العناية الفائقة من الموت، ومما ادى الى احتراق ماكينة التصوير الطبقي وهو ما يعتبر جرما جنائيا يستوجب الملاحقة القضائية”.

وختم: “بكل الحالات سنتابع المعركة معكم ومع عهدكم العفن البائس البائد على كل المستويات. عمرنا أكثر من 400 سنة ويمكننا أن ننتظر بعد سنتين”.