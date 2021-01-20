“11 مليون” يحيطون #نجوى_كرم على الإنستغرام!

تحظى صور وإطلالات شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بإهتمام المتابعين، وبالتفاعل الكبير وبمئات الآلاف من الإعجابات.

ومؤخّراً، حقق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “أنستاغرام”، 11 مليون متابع.









وتحرص شمس الأغنية على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، سواء اليومية أو من مناسبات مختلفة، كان آخرها صوراً من إطلالتها في فيديو كليبها الأخير “معذور قلبي”، وأيضاً من أحدث حفلاتها، والتي أحيتها في دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، أين تألّقت بفستان أزرق ساحر، من تصميم رامي قاضي، خطفت به الأنظار وحصدت آلاف الإعجابات.