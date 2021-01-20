في كلمة وداع.. ترامب يتباهى بأنه “أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة”

تباهى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الثلاثاء، في خطاب وداعي بأنه “وحد” العالم في وجه الصين ولم يشن حربا جديدة خلال ولايته.

وقال بحسب مقتطفات من الخطاب، الذي قال البيت الأبيض إنه سيوزعه لاحقا، “لقد أعدنا احياء تحالفاتنا ووحدنا أمم العالم لمواجهة الصين أكثر من أي وقت مضى”.









وأضاف “أنا فخور خصوصا بأنني أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة”.

ودعا ترامب الأمريكيين، إلى “الصلاة” من أجل نجاح الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال “هذا الأسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في إبقاء أمريكا آمنة ومزدهرة”