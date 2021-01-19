“الصيني” لحاكم دبي وأردوغان، و”فايزر” لقادة أمريكا والخليج.. الرؤساء والملوك الذين تلقوا لقاح كورونا

تزداد قائمة الرؤساء والملوك الذين تلقوا لقاح كورونا على رأس شعوبهم طولاً كل يوم، كبادرة منهم للتأكيد على سلامة اللقاح الذي سيتلقاه شعبهم لاحقاً، في ظل تشكيك واسع في سلامة لقاحات لم تخضع لاختبارات كافية لبيان آثارها الجانبية، ونظرية المؤامرة التي يروجها بعض المسؤولين، وأبرزهم الرئيس البرازيلي، الذي يخشى من تناول اللقاح حتى لا يتحول إلى تمساح!

الرؤساء والملوك الذين تلقوا لقاح كورونا

ملاحظة: تم اعتماد الترتيب وفقاً لتواريخ تلقي اللقاحات، حيث نبدأ من أول من تلقى اللقاح. وأيضاً نبدأ بحكام منطقتنا العربية، ويليهم أبرز الرؤساء حول العالم.







حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم

نوع اللقاح: “سينوفارم” الصيني

توقيت استخدامه: نوفمبر/تشرين الثاني 2020

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تلقيه جرعة من لقاح فيروس كورونا، وكانت الإمارات بذلك من أوائل الدول التي تباشر استخدام لقاحات كورونا، وبدأت بلقاح شركة “سينوفارم” (Sinopharm) الصينية، وكانت الإمارات من بين الدول التي شاركت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: ديسمبر/كانون الأول 2020

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بعد أيام قليلة من إجازة هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين الاستخدام الطارئ للقاح “فايزر/بايونتيك” ( Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني. وبالتزامن مع تلقي العاهل البحريني للقاح أجازت الدولة الخليجية استخدام لقاح شركة “سينوفارم” (Sinopharm) الصينية.

رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الوزراء

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: ديسمبر/كانون الأول 2020

وفي الكويت، تلقى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الجرعة الأولى من اللقاح إيذاناً ببدء استخدامه، في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2020، كما تلقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجرعة الأولى من اللقاح، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020. وتستخدم الكويت لقاح “فايزر/بايونتيك” (Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: ديسمبر/كانون الأول 2020

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقيه لقاحاً ضد فيروس كورونا، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بعد أيام من إطلاق الدوحة حملة مجانية للتطعيم بلقاح كورونا من شركة “فايزر/بايونتيك” (Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني، بعد ساعات من وصول أول شحنة منه إلى البلاد.

الملك سلمان بن عبدالعزيز

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: يناير/كانون الثاني 2021

تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في مدينة نيوم، يوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2021. وكانت المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت تعتمد لقاح “فايزر/بايونتيك” ( Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني بشكل أساسي، قبل أن تتعاقد حديثاً (18 يناير/كانون الثاني) لاعتماد لقاح شركة “أسترازينيكا” (AstraZeneca) البريطاني السويدي، ولقاح شركة “موديرنا” (moderna) الأمريكية.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني أو لقاح “سينوفارم” الصيني

توقيت استخدامه: يناير/كانون الثاني 2021

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، وولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد، في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2021. إذ نشر الديوان الملكي عبر حساب تويتر صورة للملك عبدالله وولي العهد والأمير حسن خلال تلقيهم اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، دون إعلان نوع اللقاح. لكن الأردن تعاقد لاستخدام لقاح “سينوفارم” (Sinopharm) الصيني، ولقاح “فايزر/بايونتيك” (Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني.

وبعيداً عن المنطقة العربية، تعالوا لنعرف أبرز قادة دول العالم الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: ديسمبر/كانون الأول 2020

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، لقاح “فايزر/بايونتيك” (Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني في الـ19 من ديسمبر/كانون الأول 2020. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، أنهما كانا أول شخصين يتلقيان لقاح كورونا في إسرائيل.

الرئيس الأمريكي جو بايدين

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: ديسمبر/كانون الأول 2020

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجرعة الأولى من لقاح “فايزر/بايونتيك” (Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني، في الـ22 من ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بعد أيام من تنصيبه رئيساً، وقال إنه أخذ اللقاح ليُظهر للأمريكيين أنه “آمن للتناول”. ولم يكن بايدن أول من يتلقى اللقاح من القادة السياسيين في أمريكا، فقد سبقه مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. على العكس من ترامب الذي لم يتلق اللقاح حتى الآن، ربما على أمل أن يكون جسده قد كون مناعة بعد إصابته بكورونا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

رئيس البرلمان الصربي ووزير الداخلية

نوع اللقاح: “سبوتنيك V” الروسي

توقيت استخدامه: يناير/كانون الثاني 2021

تلقى رئيس البرلمان الصربي إيفيكا داتشيتش، ووزير الداخلية ألكسندر فولين، وسكرتير الدولة في وزارة الصحة ميرساد ديرليك لقاح “سبوتنيك V” الروسي، في الـ8 من يناير/كانون الثاني، وكانت أول دفعة من “سبوتنيك V” وصلت إلى صربيا، في 30 ديسمبر/كانون الأول، وتم اعتماد اللقاح في البلاد دون إجراء اختبارات سريرية إضافية.

الملكة إليزابيث والأمير فيليب

نوع اللقاح: “فايزر/بايونتيك” الأمريكي الألماني

توقيت استخدامه: يناير/كانون الثاني 2021

تلقت الملكة إليزابيث وزوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب، لقاحاً ضد فيروس كورونا في قلعة وندسور في الـ9 من يناير/كانون الثاني 2021. وأعلن قصر باكنغهام أن الملكة قررت الإفصاح عن تلقيها التطعيم لمنع المزيد من التكهنات، خصوصاً أن ابنها الأمير تشارلز قد أصيب بكورونا في الموجة الأولى من انتشار الفيروس. وتعد الملكة، البالغة من العمر 94 عاماً، والأمير فيليب البالغ من العمر 99 عاماً، من المجموعات ذات الأولوية القصوى، التي تتلقى اللقاح أولاً، كون أعمارهم تتخطى الـ80 عاماً.

تعتقد الصحف الأجنبية أن الملكة إليزابيث تلقت لقاح “فايزر/بايونتيك” (Pfizer/BioNTech) الأمريكي الألماني، خصوصاً أن بريطانيا كانت قد أقرته قبل فترة قليلة من تلقي الملكة اللقاح، وكانت المملكة المتحدة على رأس الدول الغربية التي تقدر استخدام اللقاح في ديسمبر/كانون الأول 2020. لكن أيضاً تلقى لقاح شركة “أسترازينيكا” (AstraZeneca) البريطاني السويدي موافقة بريطانية لاستخدامه، ومؤخراً لقاح شركة “موديرنا” (moderna) الأمريكية.

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

نوع اللقاح: لقاح “كورونافاك” الصيني

توقيت استخدامه: يناير/كانون الثاني 2021

تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أول جرعة من لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد في الـ 13 من يناير/كانون الثاني 2021، في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة برنامجاً طموحاً لتطعيم 181.5 مليون شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وقد تلقى ويدودو لقاح “كورونافاك” (CoronaVac)، الذي طورته شركة “سينوفاك” (Sinovac) الصينية في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نوع اللقاح: لقاح “كورونافاك” الصيني

توقيت استخدامه: يناير/كانون الثاني 2021

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاح “كورونافاك” (CoronaVac)، الذي طورته شركة “سينوفاك” (Sinovac) الصينية، في مستشفى أنقرة سيتي بالعاصمة التركية، في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2021، وقبله بيوم تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اللقاح نفسه، وتلاهم عدد من القادة السياسيين.