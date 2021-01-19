دياب من بيت الوسط: مستعد للعب كل دور إيجابي

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط.

وقال دياب بعد اللقاء: ” تداولنا بمواضيع مختلفة وهناك توافق مع الحريري على أن الأولوية هي لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لمعالجة تبعات وآثار الأزمات المتتالية التي أثرت على لبنان سلبا”، وأَضاف: “البلد بأمس الحاجة الى وفاق سياسي بين الجهات المعنية والحريري أبدى انفتاحاً للتشاور مع مختلف الجهات وأحاول القيام بدور إيجابي لإعادة إطلاق عجلة التشكيل”.

وعن الفيديو المسرب من القصر الجمهوري قال دياب: “لبنان تجاوز موضوع الفيديو المسرب والاولوية لتشكيل حكومة”.









من جهته، قال الحريري: “ابديت الانفتاح لتشكيل حكومة، والرئيس دياب مشكور على ما يحاول القيام به”.

ودعا الحريري المواطنين الى التزام إجراءات الحكومة للوقاية من كورونا.

وردا على سؤال أكد أنه يعمل على تأمين اللقاحات ضد كورونا، وقال: “سأسافر أكثر وأنا مصر على الإتيان باللقاح”.