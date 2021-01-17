وسائل إعلام أمريكية: ترامب سيحتفظ بالحقيبة النووية ولن يتركها لبايدن

ذكر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، لن يسلّم الحقيبة النووية إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك أثناء مغادرته العاصمة واشنطن يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع إجراءات تنصيب الرئيس الجديد.

ولفت الموقع إلى أن ترامب سيسافر صباح يوم 20 يناير قُبيل تنصيب بايدن، لأنه لا يريد السفر كرئيس سابق، وطلب استعارة طائرة الرئاسة من بايدن.









وقال “بيزنس إنسايدر” إن ترامب سيحتفظ بالحقيبة النووية، لكن مصدرا قال لشبكة “CNN” إن المكتب العسكري للبيت الأبيض لديه حقيبة ثانية ستبقى في واشنطن العاصمة ليستخدمها بايدن، مشيرا إلى أنه وأثناء تنصيب الرئيس الجديد سيتم إلغاء تنشيط رموز الحقيبة النووية التي يحملها ترامب.

وعادة ما يأخذ الرؤساء المنتهية ولايتهم مروحية عسكرية من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند ثم يطيرون في طائرة حكومية.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين حوالي منتصف نهار الأربعاء المقبل وسط حضور أمني مكثف تحسبا لتكرار أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن ترامب يعتزم السفر إلى منتجع “مار إيه لاغو” في فلوريدا لبدء حياته بعد الرئاسية.