حمد حسن وقع العقد النهائي مع “فايزر”.. واتفاقيات أخرى مرتقبة لتأمين لقاحات إضافية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في بيان، أن “الوزير حمد حسن وقع صباح اليوم العقد النهائي مع شركة فايرز لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح تصل تدريجا بدءا من بداية شهر شباط.

وأضاف البيان: “هذا العقد يضاف الى الاتفاقية الموقعة في شهر تشرين الاول الماضي مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية لتأمين مليونين وسبعمئة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا الى لبنان”.









وأكد أن “وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي Astrazeneca و Sinopharm بدءا من شهر شباط المقبل”.