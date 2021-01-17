مركز مموّل من بهاء ينتقد المملكة.. مكتب الحريري: نأسف تحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للسعودية وقيادتها

أوضح المكتب الإعلامي للرئيس سعد #الحريري، في بيان، أنّه “تداولت مواقع إعلامية مقالاً للسيدين مايكل ايزنر وجاك ستيل (Michael Eisner & Jack Steele) نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في #واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية #السعودية وقيادتها”.

وأكد المكتب الإعلامي أنّ “لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالمركز”، آسفاً “شديد الأسف تحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للمملكة وقيادتها، وقد تسلمنا منه أمانة الوفاء للمملكة وشعبها وتاريخنا مشهود في هذا المجال لن تشوهه الافتراءات”.









يذكر أنّ رجل الأعمال بهاء الحريري هو مموّل المركز، وكان قد افتتحه في واشنطن.