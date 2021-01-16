بالفيديو: شجار وتضارب بين طبيب ومتطوعين في الصليب الاحمر… ماذا حصل؟

نشرت صفحة “وينيه الدولة” فيديو يظهر تلاسنا بين طبيب في مستشفى قبرشمون ومتطوعين في الصليب الاحمر، على خلفية محاولة ادخال احد المرضى الى المستشفى.

وعلّقت الصفحة على الشريط المصور بالقول: “في سابقة نادرة الحصول في لبنان، أثناء نقل طاقم للصليب الاحمر اللبناني سيدة بحال الخطر إلى مستشفى قبر شمون الحكومي ولدى وصولهم المستشفى ومحاولة إحياء السيدة بعد توقف قلبها، اقدم احد الاطباء على الاعتداء بالضرب على طاقم الصليب الأحمر برفقة عناصر من أمن المستشفى فوقع شجار وتضارب بين الطرفين ادى الى سقوط عدد من الاصابات برضوض وخدوش”.