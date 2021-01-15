#نجوى_كرم في حفل من العمر في دبي: “العبقري هو يللي بوّصل وطنو وانا بعرف الامارات فيا عباقرة وصلّت بلادا”!

“من أجمل وطن بهالكون” حملت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وهجها إلى وطنها الثاني كما غنت، الإمارات العربية المتحدة لتشعل مسرح مركز دبي التجاري بباقة من أغانيها. لبنان الحاضر في ذهن كرم لا في صوتها فقط، افتتحت هديتها للإمارات بما تعلمته من الشيخ زايد رحمه الله الحب يبني أوطان واستشهدت بالشاعر الكبير سعيد عقل وقالت: الذكي اللي بوصّل حالو , اما العبقري هو يللي بوّصل وطنو وانا بعرف الامارات فيا عباقرة وصلّت بلادا

اغان مميزة وجميلة قّدمتها كرم على خشبة المسرح وسط التصفيق والحماس من الحضور مطالبين ايضا بتقديم اغنيتها الجديدة معذور قلبي والتي تخطت المليوني مشاهدة على موقع يوتيوب أثناء تأديتها على المسرح









باقة من ريبيرتوارها الفني تعا بورد ،عيون قلبي، بدك ترجع . بتوثق فيي، يابيي ،ياحلو حظي حلو. زايد مجدها .معذور قلبي. كثير حلو. سهرانة. ميدلي مافي نوم. خليني شوفك بالليل. لشحد حبك وغيرها من الاعمال والمواويل التي ترسخت في قلوب الجمهور استمعوا اليها بشغف كبير على المسرح وختمت الاحتفالية باغنية الإمارات زايد مجدها التي قّدمتها في بداية السهرة الذي زاد من حماس الجمهور الإماراتي المتواجد في الحفل ومن سائر الدول العربية