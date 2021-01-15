لقاحات ضد فيروس كورونا – بقلم رشا علي الشهري

لا اؤمن بنظرية المؤامرة ولا أصدقها وهي نتاج شعور بالعجز في مواجهة الواقع ولكن توقف الحياة الاعتيادية في جميع أنحاء العالم, وتراجع وتيرة العمل في عالم السرعة بسبب جائحة كورونا.

يدعو الى وقفة للتأمل!









انتشار فيروس كورونا بشكل سريع وتوقف عجلة الحياة بشكل متزامن ثم أنتاج لقاح بعد تفشي الوباء من قبل عدة شركات أدوية مختلفة في وقت متقارب, أعتقد أنه لا شيء يحدث بالصدفة, ولا شيء يكون كما يبدو عليه, وكل شيء مرتبط ببعضه.

قيل في بداية انتشار الوباء أن تطوير اللقاح يحتاج الى سنوات وخلال 10 أشهر بدأت عمليات التطعيم. ربما يقف خلف هذه المؤامرة الاقتصادات الكبرى.

يقول أوسينسكي: ” كل شخص منا يؤمن بنظرية واحدة على الأقل أو ربما ببضع نظريات والسبب بسيط، هناك عدد غير محدود من نظريات المؤامرة، وإذا كنا سنطلع عليها جميعها، فكل واحد منا سيرى نفسه مؤمناً بإحداها”.