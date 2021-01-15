“بلوم بنك” يبيع فروعه في مصر بـ480 مليون دولار

أتمّ بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني أمس عملية الاستحواذ على “بنك بلوم مصر” مقابل 480 مليون دولار.

وقال مصدران مطلعان لـ”رويترز” أن “المصرفين وقعا اليوم العقود النهائية للصفقة الشاملة كافة الأصول المادية والعينية وحسابات العملاء”. و”بلوم مصر” تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر وبدأ العمل في مصر في العام 2005 ولديه 41 فرعاً ويبلغ رأسماله المدفوع ملياري جنيه (ما يعادل 126 مليون دولار)، بحسب موقعه الإلكتروني. وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للمصرف على مدار السنوات الماضية. إشارة الى أن المؤسسة العربية المصرفية في مصر تملك شبكة من 28 فرعاً منتشرة في المدن الكبرى.