ليدي غاغا ستغني النشيد الوطني.. نجوم أمريكيون يشاركون في حفل “غير عادي” لتنصيب جو بايدن

ستشارك نجمتا البوب ​​ليدي غاغا وجينيفر لوبيز والممثل توم هانكس في حفل تنصيب جو بايدن، في 20 يناير/كانون الثاني 2021، في واشنطن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن فريق الرئيس الأمريكي الجديد، الخميس 14 يناير/كانون الثاني.

حفل تنصيب جو بايدن، الرئيس الجديد للولايات المتحدة، سيكون في أجواء خاصة، في ظل انتشار فيروس كورونا ودعوات المسؤولين للأمريكيين بالبقاء في المنازل، إضافة إلى الاحتياطات الأمنية الكبيرة خشية وقوع أحداث عنف بعد واقعة اقتحام الكونغرس من قِبل أنصار ترامب المتطرفين، في 6 يناير/كانون الثاني.









ليدي غاغا في حفل تنصيب جو بايدن

فقد قالت اللجنة المنظمة للحدث إن ليدي غاغا ستغني النشيد الوطني الأمريكي في حفل تنصيب جو بايدن، بالضبط على درجات مبنى الكابيتول، إذ سبق لها أن أدت النشيد الأمريكي على هامش نهائي مباراة كرة القدم الأمريكية سنة 2016، ثم ستؤدي جينيفر لوبيز “عرضاً موسيقياً”.

إذ دعمت كلتاهما جو بايدن خلال حملته، وكانت ليدي غاغا، التي يسميها جو بايدن “صديقته العظيمة” قد قدمت أداءً في آخر اجتماع كبير له، عندما كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث عملا معاً في حملة ضد التحرش الجنسي.

المغنية الأمريكية ليدي غاغا

فيما يتعلق بموضوع “أمريكا المتحدة”، فإن حفل تنصيب جو بايدن لن يشبه أي حفل آخر، فقد دعا المنظمون ورئيس بلدية العاصمة الأمريكيين إلى عدم التحرك ومتابعة الحفل من المنازل، خاصة أن البلاد تشهد حالياً أسوأ حصيلة وفيات يومية بسبب فيروس كورونا.

وسط إجراءات أمنية مشددة

سيتم نصب “حقل أعلام” على جزء من “المول”، الساحة الضخمة، حيث تقف المتاحف والمعالم الرسمية في واشنطن أمام الكونغرس. وقال فريق جو بايدن إنهم سيمثلون “المواطنين الأمريكيين” الذين لم يتمكنوا من القيام بالرحلة.

بعد الهجوم على مبنى الكابيتول من قِبل أنصار دونالد ترامب، في 6 يناير/كانون الثاني، للاحتجاج على التصديق على فوز الديمقراطي، ستقام مراسم تنصيب جو بايدن أيضاً في مناخ من التوتر الشديد.

تم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير في المدينة المحصنة، وأذن البنتاغون بنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي من الحرس الوطني في يوم النصر.

عناصر من الحرس الوطني الأمريكي داخل أروقة الكونغرس/ رويترز

بعد الحفل، أعلن جو بايدن بالفعل أنه سيذهب على الفور إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية مع ثلاثة من أسلافه: باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ودعوة للوحدة.

نجوم آخرون سيحتفلون بالرئيس الجديد

في المساء، سيقدم الممثل الكوميدي الأمريكي توم هانكس عرضاً خاصاً، يبث على جميع القنوات الأمريكية الكبرى، مع ضيوف موسيقيين آخرين، بما في ذلك جاستن تيمبرليك.

في عام 2009، غنت أريثا فرانكلين خلال حفل الافتتاح الأول لباراك أوباما، بالإضافة إلى بروس سبرينغستين أو يو 2 أو شاكيرا أو ستيفي وندر. بعد أربع سنوات من أجل إعادة انتخابه غنت بيونسيه النشيد الوطني.

كما سيكون عديد من النجوم الداعمين لرئيس الولايات المتحدة الجديد في الموعد، خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم 20 من الشهر الحالي.