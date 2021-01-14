ميريام كلينك تنشر فيديو “توعوي” بثيابها الداخلية!!

في وقت يدخل لبنان اعتباراً من اليوم الخميس في مرحلة الاقفال العام للحد من سرعة انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الدعوات الحكومية ومن هيئات المجتمع المدني إلى التزام الحجر المنزلي وعدم التجوّل إلا في حالات الضرورة، فقد رغبت عارضة الأزياء ميريام كلينك بالانضمام إلى حملة التوعية لدعوة الناس إلى البقاء في بيوتهم.

لكن ميريام كما في كل مرة لا يمكنها إلا أن تثير الجدل في إطلالاتها الاستعراضية، إذ ارتأت في لقطة فيديو أن تظهر بثيابها الداخلية وهي تخاطب الناس عبر مكبّر الصوت قائلة: “يللا فوتوا على بيوتكم…إضبضبوا…حطّوا الماسك”.









وكانت ميريام كلينك قد نشرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي فيديو كليب حول أغنية عنوانها “حطّوا الماسك” تضمّن الكثير من الإيحاءات الجنسية من خلال ظهورها شبه عارية في بعض اللقطات إلا من كمامات غطّت وجهها وصدرها.