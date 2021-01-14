أبو فاعور: الحقد لا يقتل الا صاحبه وقريباً سيقتل عهده…

غرد النائب وائل ابو فاعور عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “الحقد لا يقتل الا صاحبه وقريبا سيقتل عهده ، ردا على اثارة موضوع ايصال الكهرباء الى مستشفى راشيا الحكومي اصدرت اليوم كهرباء لبنان الخاضعة بمديرها التاريخي الناجح المتالق الرؤيوي كمال الحايك وبقرار من سلطة الوصاية السياسية والحزبية عليه من التيار الوطني الحر الذي انار لبنان بكهربائه وافكاره ووزرائه المتعاقبين المضيئين قرارا انتقامياً بفصل محطة تغذي بعض البيوت و المؤسسات في منطقة راشيا عن خط كهرباء الليطاني وهي للعلم واحدة من المخالفات التي قامت بها كهرباء لبنان و وزارة الطاقة “.







