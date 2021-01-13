عاصي الحلاني بين النجوم المكرّمين في مهرجان “أوسكار العرب”

سيكون فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني بين أبرز المكرّمين في الحفل التكريمي الذي تقيمه الدورة الرابعة من مهرجان “أوسكار العرب” لعدد من نجوم الفن في لبنان والعالم العربي، وقد إشتهر الحلاني بأغنيته الوطنية التي تقول كلماتها ” لو هالدنيي سألت مينك قلهم إنك لبناني “.

ومن الفنانين الذين يشملهم التكريم: إلهام شاهين، محمد رمضان ، حورية فرغلي، رولا سعد، بتول عرفة، داليا البحيري، هاني البحيري، حليمة بولند، سميرة عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد سعد ، ويجز، أمينة، هدى، خدوجة صبري، منة فضالي، ريم البارودي، أحمد حاتم، منى عراقي، أماني التونسي، ومجموعة من النجوم المصريين والعرب.









وسيُقام الاحتفال التكريمي برعاية وزارة الثقافة الليبيّة والاتحاد العربي للثقافة يوم الجمعة المقبل الساعة السابعة مساء في أحد الفنادق الضخمة بمنطقة التجمع الأول.

وأعلن رئيس المهرجان مهند الغزاوي أنه يتّم اختيار دولة مختلفة مع كل دورة من عمر المهرجان و أن اختيار مصر في تلك الدورة، جاء باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لاحتضان الفن والفنانين من كل العالم.