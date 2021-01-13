ردًا على “فظاظة” العونيين.. مناصرو الأزرق يطلقون “#عون_فات_عدير_الصليب”

لا يزال التوتر بين التيارين الأزرق والبرتقالي، يرخي بظلاله على قاعدتيهما الشعبية، لا سيما بعد توزيع فيديو لرئيس الجمهورية ميشال عون متحدثًا مع رئيس الحكومة حسان دياب حول عملية التأليف، ومتهمًا الرئيس سعج الحريري بـ”الكذب”.

وفي هذا الإطار، رد مؤيدو الحريري بحملة عبر “تويتر”، تحت هاشتاغ “عون فات ع دير الصليب”، سرعان ما تصدرت قائمة الترند، وذلك بعد سلسلة حملات لمناصري التيار الوطني الحر وصفها المستقبليون بـ”الفظة” و”الدنيئة”.









فقال عبد الرحمن الشيخ: “هرب ع فرنسا ب بيجاما و حرق لبنان بحرب سب السوري و قعد بحضنو كرمال الكرسي راح ع مؤتمرات دولية و نام هونيك بنص الجلسة لهيك ما بستغرب انو #عونفاتعدير_الصليب”.

هرب ع فرنسا ب بيجاما و حرق لبنان بحرب

سب السوري و قعد بحضنو كرمال الكرسي راح ع مؤتمرات دولية و نام هونيك بنص الجلسة

لهيك ما بستغرب انو #عون_فات_عدير_الصليب pic.twitter.com/xn7xTBRRkn — Abed Al Rahman (@AbdelrahmanChe5) January 13, 2021

وأشارت غنا جابر إلى أنه “في أهم المستشفيات المتخصّصة بالأمراض النفسيّة والعصبيّة لا يزال يملك ملفّا مفتوحا للمريض ميشال عون الذي لم يستكمل علاجه بعد. لكن المشكلة هي أن الفترة الفاصلة بين نوبتين علاجيّتين كانت أكثر من كافية لهذا المريض ليصيب اللبنانيين بما لم يستطع كل الأعداء فعله”.

#عون_فات_عدير_الصليب في أهم المستشفيات المتخصّصة بالأمراض النفسيّة والعصبيّة لا يزال يملك ملفّا مفتوحا للمريض ميشال عون الذي لم يستكمل علاجه بعد. لكن المشكلة هي أن الفترة الفاصلة بين نوبتين علاجيّتين كانت أكثر من كافية لهذا المريض ليصيب اللبنانيين بما لم يستطع كل الأعداء فعله. — ghina jaber 🙋‍♀️ (@rolawghina) January 13, 2021

وتوجه زياد شاهين الى عون بالقول: “كل مرة بتستلم قيادة السفينة ما بتاخدنا الا على الخراب ومؤخرا بشرتنا بجهنم خلص اعتقنا و فل “.

كل مرة بتستلم قيادة السفينة ما بتاخدنا الا على الخراب ومؤخرا بشرتنا بجهنم خلص اعتقنا و فل #عون_فات_عدير_الصليب — Ziad Shahin (@ZiadShahin5) January 13, 2021

أما أحمد الحجار فاعتبر أن “الرجل المناسب في المكان المناسب”.

الرجل المناسب في المكان المناسب#عون_فات_عدير_الصليب — Ahmad Hajjar (@_ahmadhajjar) January 13, 2021

وقالت فاديا عبدالله “دمرنا وموتنا”، في إشارة الى رئيس الجمهورية ايضا

ورأت غنا عياش أن “جبران باسيل الذي فرضت عليه الإدارة الأميركية عقوبات لن يقبل أن تُشكّل حكومة، اليوم باسيل يريد أن يدفع اللبنانيون نتيجة أفعاله، باسيل يعرقل تشكيل الحكومة!”

أما الصحافي طلال أبو زينب، فاقتبس تغريدة حول سفر الرئيس الحريري الى ابو ظبي مساء اليوم، معلقًا بهاشتاغ #عونفاتعدير_الصليب”.

وشدد أنطوني برمانا على أن “الوضع لم يعد يحتمل، استقالة ميشال عون أصبحت ضرورة قصوى لإنقاذ ما تبقى من البلد”.

الوضع لم يعد يحتمل، استقالة ميشال عون أصبحت ضرورة قصوى لإنقاذ ما تبقى من البلد. #عون_فات_عدير_الصليب — Anthony Broumana 🇱🇧 (@broumananthony) January 13, 2021

من جهته، قال محمد عفيفي: “يلي مفكر الاحترام نقطة ضعفنا وقت الجد منعرف جيدا” كيف نتعامل مع أشباه الرجال امثال صعاليق باسيل الكذاب لما بدك تعمل ذكر ما تستقوي بسلاح غيرك”.