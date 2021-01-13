أغنية “شمس الغنية اللبنانية” #نجوى_كرم #زايد_مجدها تجتاح القنوات في الإمارات

اجتاحت أغنية شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم #زايد_مجدها محطات التلفزيون في الإمارات حيث عبر الاماراتيون عن تقديرهم لخطوة الفنانة اللبنانية وعلى اواصر الأخوة بين لبنان والامارات.

أغنية شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم #زايد_مجدها على محطات التلفزيون في الإماراتhttps://t.co/EGk44rJgiA pic.twitter.com/0ICqQP015o





— carla abou mrad (@carlaboumrad) January 12, 2021

وكانت كرم أطلقت عبر قناة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي روبير نخل برنامج منصات أغنية جديدة بكلمات الشاعر نفسه، روجيه فغالي لتحيي الجمهور الإماراتي الذي يتحضر لحفل كرم. “الإمارة الزايد مجدها” أغنية حبكها لبنانيون: كلمات روجيه فغالي ألحان أنطوان الشعك توزيع داني حلو ميكس وماسترينغ موريس طويلة ستوديو جو بارودجيان هي عربون شكر للوطن الذي يحضن لبنانيين ولا يتأخر في مساعدة لبنان وتقدير لحكامها