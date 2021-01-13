عاش في السعودية ودرس في دمشق.. تعيين وزير كندي من أصل سوري

عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الثلاثاء، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.









وأشارت الوزارة إلى أن الغبرة عمل كسكرتير لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتيرا لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

وشغل الغبرا مناصب مختلفة في الهيئة العامة للكهرباء و”Enbala Power” وبمجلس الطاقة الخاص بأونتاريو.

وعقب تعيينه نشر الغبرا تغريدة قال فيها: “أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة”.

وأفادت صفحة الوزير على موسوعة “ويكيبيديا” أنه ولد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالدين سوريين، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.