وسام رئاسي لبناني للفنان ميكا لدعمه البلاد بعد انفجار المرفأ

تنويهاً باندفاع الفنان العالمي اللبناني الأصل مايكل هولبروك بينيمان الشهير باسم Mika الذي جنّد طاقاته لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وتقديراً لمساهمته في رفع صورة لبنان، منحه الرئيس اللبناني ميشال عون وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية، وقلَّده الوسام السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان في حفلٍ رسمي اتسم بأجواء عائلية.

ولفت السفير اللبناني إلى أن “الوسام قد مُنح لفنانٍ نجح في جمع الموسيقى والشعر والألوان في آنٍ واحد، كعربون تقديرٍ من شعبٍ بأكمله لشخص الفنان المتمسك بجذوره اللبنانية، والمتميّز بإنسانيته، وهو الذي لم يتوانَ يومًا عن تقديم المساعدة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة”.









وثمّن في كلمته “اندفاع الفنان الذي جنَّد طاقاته بعد فاجعة الرابع من آب/أغسطس 2020، متحدياً القيود الصحية والاجتماعية المفروضة، لتنظيم حفل موسيقي افتراضي دعمًا للبنان ولعاصمته وشعبه”.

من جهته، عبّر Mika عن “عميق تأثره بهذا التكريم الوطني الذي يشرّفه كما ويشرف والديه اللذين حرصا على أن يكون للبنان موقعٌ خاصٌ في قلب ووجدان أولادهم الخمسة”.

وكان ميكا نظّم حفلاً فنياً تحت عنوان “I love Beirut أحب بيروت” في “تياترو نيكوليني”، واستمر ساعة و40 دقيقة، وشاركته فيه الممثلة سلمى حايك اللبنانية الأصل ومشاهير من العالم، وجمع الحفل تبرّعات لمساعدة المتضرّرين من الانفجار.