تكتل لبنان القوي: ندعو الحريري ليستأنف عمله باسرع وقت بعيدا عن اي تأثيرات

تقدم تكتل “لبنان القوي” في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، من “عائلة المناضل مسعود الأشقر ورفاقه ومن اللبنانيين بأحر التعازي لوفاة الرجل الذي ‏يشكل مثال المقاوم الحقيقي وقد كرس حياته للدفاع عن لبنان واللبنانيين، ملتزما قضاياهم ومكرسا جهوده لتأمين متطلبات الناس، فضلا عن إيمانه بالحوار والتواصل بين اللبنانيين، حتى الذين اختلف معهم سياسيا”.

ودعا التكتل “اللبنانيين الى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للدفاع لمواجهة جائحة كورونا لأن لبنان دخل مرحلة الخطر بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى وتزايد المصابين بصورة مضطردة. وفي مقدمة الاجراءات المطلوبة التزام عدم التجول واحترام التباعد وارتداء الكمامة والتزام معايير النظافة العامة”، مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية مدعوة للتشدد في قمع المخالفات لأن التراخي سيزيد من الإصابات علما بأنه لن يكون باستطاعة لبنان ان يؤمن اللقاح لجميع المواطنين في وقت قريب”.









وكرر دعوته “حكومة تصريف الأعمال لتتحمل مسؤولياتها في ترشيد الدعم بما يحمي مئات آلاف اللبنانيين الذين اصبحوا تحت خط الفقر، من دون إفراغ لبنان مما يملكه من احتياط العملات الاجنبية”، مؤكدا ان “رفع الدعم هو من مسؤولية السلطة التنفيذية ‏التي بإمكانها التعاون مع السلطة التشريعية لكي لا تجد هذه الاخيرة نفسها مضطرة للتدخل من اجل تطويق الأزمة”.

وإذ أوضح التكتل “أنه ينتظر ان يبادر رئيس الحكومة المكلف الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون اصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها”، دعا “رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيدا عن اي تأثيرات والتزاما بالقرار السيادي اللبناني، وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ”.

وشدد على “تطبيق قانون الدولار الطالبي”، محذرا من “محاولات الالتفاف عليه بوضع العراقيل سواء من جانب المصارف او من جانب المصرف المركزي”، مؤكدا ان “المسألة تتصل بالطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يعانون لتأمين متطلبات التعليم والحياة”.