نجوى_كرم و #ماجد_المهندس معاً في حفل ضخم في دبي قريباً

تُحيي شمس الأغنية اللبنانية النجمة اللبنانية نجوى كرم أولى حفلاتها الفنيّة في العام الجديد 2021 في الخامس عشر من الشهر الحالي بالاشتراك مع برنس الغناء النجم العراقي ماجد المهندس في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي يضّم توليفة حفلات لأبرز نجوم العالم العربي، وافتتح سهراته الرسمية منتصف كانون الأول/ ديسمبر المنصرم بحفل تامر حسني وحسين الجسمي.

ومن المقرّر أن تقدم نجوى كرم في هذا الحفل الضخم الذي هو من تنظيم “مومنتس ايفنت” مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة ومنها أحدث أعمالها “معذور قلبي” التي طرحتها مؤّخراً وهي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون وصوّرتها تحت إشراف المخرج وليد ناصيف.









وكان كليب “معذور قلبي” قد حصد مليونه الأول من المشاهدة بعد أسبوع من إطلاقه، وتصدّر التراند الأول في الدول العربية، والعمل هو من إنتاج شركة “روتانا” التي اعتمدت أسلوباً جديداً في الترويج للعمل بعد نشر فيديو قصير ثم حذفه بعد ساعة قبل إعادة نشر النسخة النهائية من الكليب الذي أطلّت فيه نجوى بصورة صاخبة تضجّ طاقة.

وبدوره سيُطل الفنان ماجد المهندس على جمهوره الإماراتي الذي التقاه في سهرة رأس السنة إلى جانب نجوى كرم، وقبيل الحفل بأيام معدودة طرح ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “وآهيامه” وهي أغنية رومانسيّة بامتياز من كلمات الجميلة وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس ومكس وماستر جاسم محمد.

أما مطلع الأغينة فجاء على النحو التالي: “قلبي اللي من هـَوى/هام في حبّك وجاب المستحيل/ عاقد النيـّه صدوق لك نِوى/وإلهوى غيرك فلا عمره يميل”.

وحققت الأغنية بعد ساعات على طرحها نسبة مشاهدة تخّطت 240 ألف مشاهدة.