بومبيو: إيجاد معتدلين في طهران أصعب من العثور على وحيد القرن

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انتقادات شديدة لسلوك طهران العدائي تجاه الخارج، قائلاً إنه لا وجود لشخص معتدل في النظام الإيراني الذي يسير على النهج نفسه منذ سنة 1979.

وذكر بومبيو، في سلسلة من التغريدات حول طهران، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظرُ إلى النظام الإيراني بمثابة مجموعة من المتطرفين إيديلوجيا لا يكفون عن ترديد شعار “الموت لأميركا”.









ونشر وزير الخارجية الأميركي، صورا لمسؤولين إيرانيين، على رأسهم المرشد علي خامنئي، مضيفا أنهم يوجهون التهديدات للولايات المتحدة وإسرائيل في كل يوم.

وشبه بومبيو السياسة الخارجية التي تحاول البحث عن معتدلين في النظام الإيراني بـ”الفقاعة”، قائلا إن إيجاد هؤلاء المعتدلين في طهران أصعب من العثور على وحيد القرن.

وتأتي هذه الانتقادات فيما يعتزم وزير الخارجية الأميركي، استخدام معلومات استخباراتية يكشف عنها للمرة الأولى لتوضيح الصلات بين إيران وتنظيم القاعدة.