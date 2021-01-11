تيم حسن أفضل ممثل لعام 2020… و”الهيبة الرّد” أفضل مسلسل عربي

تقديراً لأدائه التمثيلي العالي الذي قلب المقاييس في شخصية جبل شيخ الجبل في مسلسل “الهيبة الرد” الذي عرض أخيراً على الشاشات العربية وشاشة “إم تي في” اللبنانية فاز النجم السوري تيم حسن بلقب أفضل ممثل عن عام 2020 في استفتاء أجرته مجلة “زهرة الخليج”.

وبعد منافسة شرسة على أفضل لقب بين عدد من النجوم، حصل تيم على أعلى نسبة من التصويت وحلّ في المرتبة الأولى بنسبة 25.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الاستفتاء، وفاز النجم المصري محمد رمضان بالمرتبة الثانية بعد حصوله على 10.3%، والنجم السوري مكسيم خليل في المركز الثالث 10.3% والنجم السوري باسل خياط الذي حصل على المركز الرابع بنسبة 6.6% والنجم السوري محمود نصر احتلّ المركز الخامس بنسبة 6.4%.









كما فاز في الاستفتاء عينه مسلسل “الهيبة الرّد” عن فئة أفضل مسلسل عربي لعام 2020 بحصوله على أكثر من 26.9 % من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في هذا الاستفتاء.