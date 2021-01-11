“المستقبل” يرد على عون: إنْ كُنْتَ كَذُوباً فَكُنْ ذَكوراً!

في أول ردّ من المستقبل على موقف الرئيس عون المسرّب عبر الفيديو ، كتب “مستقبل ويب” ما يلي: “تواصل دوائر قصر بعبدا توجيه الإهانة تلوَ الإهانة لموقع رئاسة الجمهورية ، وتستخدم الرئيس ‏ميشال عون شخصياً في الترويج لمواقف عشوائية أقل ما يقال فيها انها مسلسل مريب يقود ‏البلاد الى مزيد من التعطيل والخراب . ‏

والمؤسف في الأمر ان دوائر القصر وزّعت كلاماً لرئيس الجمهورية من خلف كمامة لم تستطع ‏ان تحجب وباء التعطيل عن الرأي العام اللبناني، فأعلن الرئيس بهمهمة متعمدة ان لا تأليف ‏للحكومة … مطلقاً تعابير لا تليق به وبموقعه تبيّن منها انها موجهة الى الرئيس المكلف سعد ‏الحريري .‏”









احمد الحريري: كذلك، غرّد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري عبر “تويتر”، قائلاً: “تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ “للكذب عنوان عون وجبران”.

وقال في تغريدة ثانية: “ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة”.

حسين الوجه: بدوره، غرّد المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه عبر “تويتر” بالقول: “إنْ كُنْتَ كَذُوباً فَكُنْ ذَكوراً”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ “#للكذب_عنوان_عون_وجبران”