“المستقبل” يرد على عون: إنْ كُنْتَ كَذُوباً فَكُنْ ذَكوراً!

في أول ردّ من المستقبل على موقف الرئيس عون المسرّب عبر الفيديو ، كتب “مستقبل ويب” ما يلي: “تواصل دوائر قصر بعبدا توجيه الإهانة تلوَ الإهانة لموقع رئاسة الجمهورية ، وتستخدم الرئيس ميشال عون شخصياً في الترويج لمواقف عشوائية أقل ما يقال فيها انها مسلسل مريب يقود البلاد الى مزيد من التعطيل والخراب .
والمؤسف في الأمر ان دوائر القصر وزّعت كلاماً لرئيس الجمهورية من خلف كمامة لم تستطع ان تحجب وباء التعطيل عن الرأي العام اللبناني، فأعلن الرئيس بهمهمة متعمدة ان لا تأليف للحكومة … مطلقاً تعابير لا تليق به وبموقعه تبيّن منها انها موجهة الى الرئيس المكلف سعد الحريري .”
احمد الحريري: كذلك، غرّد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري عبر “تويتر”، قائلاً: “تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ “للكذب عنوان عون وجبران”.
وقال في تغريدة ثانية: “ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة”.
حسين الوجه: بدوره، غرّد المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه عبر “تويتر” بالقول: “إنْ كُنْتَ كَذُوباً فَكُنْ ذَكوراً”.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ “#للكذب_عنوان_عون_وجبران”