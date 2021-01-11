بعدما اتهمه عون بالكذب.. الحريري يرد عبر الانجيل: إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ

علّقت مصادر بعبدا على الفيديو المسرب اليوم والذي يصف فيه الرئيس ميشال عون الرئيس الحريري بالكاذب ، وقالت: “ما نشر من كلام لرئيس الجمهورية امام الرئيس حسان دياب ليس الا لقطات مقتطعة لم تنقل كامل الجملة التي ينفي فيها ما قاله الحريري عن ان الرئيس عون سلمه لائحة اسماء”.

رد الحريري: وكان رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قد غرد عبر “تويتر”: “من الكتاب المقدس – سفر الحكمة :









إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ”.

وجاء رد الحريري بعدما تم تداول مقطع فيديو نشرته قناة “الجديد” صور اثناء الخلوة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع. وعندما سأل دياب الرئيس عون عن الرئيس المكلف سعد الحريري ومسار تشكيل الحكومة، قال عون: “لا تأليف والحريري يقول إنه أعطاني ورقة لكنه يكذب ويقوم بتصاريح كاذبة”.

وتابع: “ليك هلّأ قديش غاب وليك حظهم اللبنانيين وهلّأ راح على تركيا”.