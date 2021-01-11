بالفيديو… عون في تصريح ناري مسرب: سعد الحريري بيكذّب!

تطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال لقائهما اليوم في بعبدا الى ملف تأليف الحكومة حيث بدأ دياب السؤال”وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس؟”، ليرد رئيس الجمهورية بالقول: ” ما في تأليف .. بيقول عطاني ورقة .. بيكذّب “.

واضاف: “عِمل تصاريح كذب، وهلق ليك قديش غاب “، وتابع: “ليك حظهن اللبنانيين ، وهلق راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر”.









مصور تلفزيون لبنان نسي يبعت فيديو الاجتماع للاعلام بلا صوت🤭:

عون:"الحريري عم بقول عطاني ورقة(التشكيلة الوزارية)..بكذّب،عامل تصاريح كذب" ١-ليش بوقتها ما تم تكذيب الحريري انو غير صحيح انو قدّم التشكيلة؟

٢-ليش"كذب"الحريري(بحسب عون)؟

٣-خطأ من المصور او خطأ مقصود؟#عون_الحريري_كذاب pic.twitter.com/tZsWV5E2DB — 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) January 11, 2021