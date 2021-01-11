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بالفيديو… عون في تصريح ناري مسرب: سعد الحريري بيكذّب!

January 11, 2021

تطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال لقائهما اليوم في بعبدا الى ملف تأليف الحكومة حيث بدأ دياب السؤال”وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس؟”، ليرد رئيس الجمهورية بالقول: ” ما في تأليف .. بيقول عطاني ورقة .. بيكذّب “.

واضاف: “عِمل تصاريح كذب، وهلق ليك قديش غاب “، وتابع: “ليك حظهن اللبنانيين ، وهلق راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر”.




 

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