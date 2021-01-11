صحيفة “اليوم السابع” المصرية تهين اللبنانيين: “يتكالبون”!

ونشرت الصحيفة مقالاً في صفحتها العربية، اليوم الاثنين، تحت عنوان “اللبنانيون يتكالبون على متاجر الأغذية لتخزين احتياجاتهم قبل الإغلاق الشامل”.







وقالت في متن الخبر: “شهدت المحال التجارية لبيع المواد الغذائية في لبنان تكالباً كبيراً من قبل المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء احتياجاتهم وأغراضهم، على وقع التوصيات بإغلاق شامل وكُلى للبلاد يشمل محال (السوبرماركت) وذلك في سبيل وقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، الذي أدى إلى امتلاء المستشفيات ووحدات العناية المركزة بها”.

والحال ان هذه اللغة الاستعلائية بحق اللبنانيين، مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي تمثل اهانة تستدعي تحرك السلطات اللبنانية واستدعاء السفير المصري. فما يجري ليس صراعاً على البقاء تمارسه الكلاب، ولا اللبنانيون مصابون بالتكالب، وهم ليسوا حيوانات، كما تصورهم الصحيفة التي كتبت عنواناً خارجاً على أصول المهنة وأدبيات الكتابة الصحافية.