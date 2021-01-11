تدابير جديدة.. وعون يدعو لإعلان حالة طوارىء صحية

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى “اعلان حالة طوارىء صحية في البلاد لمواجهة تمدد وباء كورونا”.

وقال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا: “المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا”.









بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إلى “أننا أمام واقع صحي مخيف، وباء كورونا أفلت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين. أيضا، فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر”.

وأعلن “أننا اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله، وأنا أكيد أنكم حرصاء على أهلكم اللبنانيين وستقومون بدوركم”.