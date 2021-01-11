إليسا: لستُ مصابة بالكورونا ولكن حجرتُ نفسي

خضّ فيروس كورونا العالم وقلبه رأساً على عقب. هكذا وبين ليلةٍ وضحاها غيّرت الجائحة حياة عامة الشعب فتخلّوا عن روتينهم الاعتيادي. لا يشذّ المشاهير عن هذه القاعدة. الفنانة إليسا مثلاً حريصة على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وكانت أجرت الفحوص الضرورية للتأكد من عدم إصابتها بالوباء بعدما تأكّدت إصابة مدير أعمالها أمين أبي ياغي. وكان ياغي أعلن عن إصابته على الفيسبوك وخضوعه للعزل واتّباعه بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس، علماً أنّ كلّ أفراد عائلته أصيبوا بالجائحة ما عدا ابنته سارة.

وشدّدت إليسا على أنها غير مصابة، ولم تلتق مدير أعمالها خلال الفترة الماضية، طالبةً من جمهورها عدم الخوف على صحّتها، فصحتها جيّدة وهي لا تغادر منزلها إلا للضرورة. يذكر أنّ إليسا تحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية سيّما وأنها كانت مصابة بسرطان الثدي، ما يحتّم اتّباع تدابير احترازيّة مشددة والتواصل الدائم مع طبيبها.









وتحدث بعض المواقع عن استعداد ملكة الإحساس لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة “صاحبة رأي” مطلع الاسبوع المقبل، فيما تنفي المصادر المقربة من الفنانة الخبر المذكور جملة وتفصيلاً، مشيرة لنا إلى ان الفنانة تعمل مع المخرجة أنجي جمّال ببطء شديد والعمل لن يبصر النور خلال الشهر الجاري، علماً أن فكرة الفيديو كليب ستكون جديدة وهادفة.

نداء الوطن