كورونا يصيب ميشال أبو سليمان.. وناجي الأسطا أحيى سهرة في رأس السنة وأصيب

طغت أخبار الإصابات القياسيّة بوباء كورونا في لبنان مؤخراً على ما عداها من أخبار فنيّة وسياسيّة واجتماعية نظراً للكارثة الصحيّة التي يشهدها لبنان وسط عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من أعداد المصابين بكورونا وإنهاك الطواقم الطبية والجسم التمريضي، وعلت أصوات المعترضين من استهتار بعض المواطنين غير الآبهين بكورونا وعواقبه، فخرجوا وأمضوا سهرات العيد ومنها سهرة رأس السنة في أماكن وصالات مكتظة ما رفع بشكل تصاعديّ أعداد المصابين ومن بينهم مواطنون وفنانون.

وهذا ما حصل مع الفنان ناجي الأسطا الذي أعلن إصابته بكورونا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” فكتب “نتيجة ال pcr طلعت من كم يوم إيجابية وبلّغت كل المقربين اللي خالطتهن.. فترة صعبة وبتمرق على خير إن شاء الله.. انتبهوا على حالكن”.









ولم يسلم الأسطا من ردود فعل وانتقادات قاسية من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان إصابته بكورونا، بعد أيام قليلة على إحيائه سهرة رأس السنة في أحد الفنادق في لبنان.

بدوره، كشف الممثل ميشال أبو سليمان عن إصابته بكورونا عبر تسجيل صوتي أوضح فيه أنه لا يعلم من أين وكيف التقط العدوى، ورجّح أن يكون قد التقطها بسبب اختلاطه خلال فترة العيد بتوزيع بعض الحاجيات الأساسية على عائلات محتاجة. ودعا أبو سليمان اللبنانيين إلى التنبّه جيّداً لأننا لا نعرف كيف يصل إلينا الفيروس على الرغم من أخذنا الاحتياطات كافة. وختم: “انتبهوا على نفسكم”.

طليقة النجم وائل كفوري السيدة أنجيلا بشارة أعلنت إصابتها وابنتها ميشيل بفيروس كورونا، وأكدت أنهما يلتزمان الحجر المنزلي منذ صدور نتيجتهما الإيجابيّة.

في سياق متصل، وجّه النجم زين العمر رسالة لكل المستهترين بفيروس كورونا، محذّراً منه ومشدداً على خطورته، وأشار إلى أنه مُنع من زيارة والده في المستشفى خوفاً على صحته بسبب انتشار الوباء بشكل خطير.

وأضاف في فيديو نشره على حسابه الخاص: “نحن ننتحر انتحاراً جماعياً، نبكي دماً على أحبابنا الذين يرحلون”، متسائلاً: “بس هل ممكن السهرات؟ لبدو يسهر يسهر وحدو ما يعرّض حياة غيرو لخطر”.

وتفاعل المتابعون مع رسالة زين العمر مثنين على كلامه، وحظي الفيديو الذي نشره برواج لافت وبإعجاب عدد كبير من المتابعين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كورونا خطف في وقت سابق الموسيقار الكبير إلياس الرحباني والصحافي القدير جورج بشير وقبلهما رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفاتوار الموسيقار إلياس سابا، والكاتب والإعلامي رمزي نجار.