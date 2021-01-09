“البيتكوين” تسجل رقما قياسيا جديدا وتبلغ 41530 دولار!

بلغت قيمة البيتكوين مستوى قياسيا جديدا، بعدما قفزت بما يزيد عن 5%، لتبلغ 41530 دولارا، ولتعوّض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36618.36 دولار في بورصة “بتستامب” قبل أن ترتفع.









وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة ثلاثة في المئة قبل أن تهوي ما يزيد عن عشرة في المئة، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وصعدت بتكوين نحو 1000% من مستوى منخفض سجلته في آذار، وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من كانون الثاني بعد أن تخطّت 20 ألفا في 16 كانون الأول.

وحذّر بعض المتعاملين في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، لكن بتكوين تتأهب لتسجيل مكاسب للجلسة الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.