إيلون ماسك يزيح مالك أمازون عن عرش “أغنى رجل”.. ثروة مالك “تسلا” بلغت 185 مليار دولار

أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت 185 مليار دولار، بعد أن تمكن من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة تسلا.

إذ تربع بيزوس على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017، وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.









فقد قفزت أسهم شركة تسلا التي يملكها ماسك، بنحو 4.9%، الأربعاء، بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول في 2021، محققاً أرباحاً بنسبة 3.4%.

كان ماسك قد تفوق على بيل غيتس في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي كان يحتل المركز الثاني بقائمة الأثرياء، حيث يعتبر هذا الإنجاز قفزة كبيرة؛ نظراً إلى أن ماسك كان يحتل المركز الـ35 بقائمة الأثرياء في بداية عام 2020.

بينما استطاع ماسك زيادة ثروته بنحو 146 مليار دولار في آخر 12 شهراً، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت شركة “تسلا” قد سلمت نحو 499.550 سيارة خلال عام 2020، حيث يعتبر هذا المعدل أعلى من التخمينات التي وُضعت في أول العام، والتي تنبأت بأن تنتج الشركة نحو 481.261 سيارة خلال العام.

فيما تعلق “تسلا” آمالها على أسواق جديدة مثل أوروبا وآسيا، وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاجها بفضل المصنع الموجود في منطقة شنغهاي الصينية. ويعتبر مصنع شنغهاي هو المصنع الوحيد لـ”تسلا” خارج ولاية كاليفورنيا الأمريكية.