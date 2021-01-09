الخليل يدعو عون للتوقف عن خرق الدستور ويشعل سجالا مع جريصاتي

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه في “تويتر” ردا على رد الوزير السابق سليم جريصاتي: “مؤسف حجم التلفيق في رد الوزير السابق سليم جريصاتي. فما كتبناه صباحا عن ‎فخامته ودور ‎المجلس الدستوري الذي ربما قد اوحى به مستشاره الدستوري غب الطلب، فإننا في كل ما نكتب نعبر عن قناعتنا الوطنية والأخلاقية. وخلافا للإيحاءات الرخيصة ، لم نعتذر عن أي موقف لا مباشرة ولا مواربة.”

وكان جريصاتي قد رد على تغريدة سابقة للنائب الخليل، وقال في تصريح: “حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الاعتذار والتبرؤ بالواسطة. حافظوا على وقاره”.









ويذكر ان الخليل كان قد غرد عبر حسابه على “تويتر” متوجهًا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: متى السيد رئيس الجمهورية توقف محاولاتك المستمرة خرق الدستور؟ الجديد منها طلبك المجلس الدستوري تفسير الدستور وتعلم اكيداً أن تفسير الدستور منوط بمجلس النواب لا غيره محاولاتك السيد الرئيس اختلاق صلاحيات لكم ولغيركم هي هرطقة دستورية. كفاكم استهتارا بالدستور رحمة بالبلاد والعباد.