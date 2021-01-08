السعوديون يشنون حملة غاضبة على سمير صفير بعد تلقّيه لقاح كورونا في بلادهم

لم يمرّ خبر تلقي الملحن اللبناني سمير صفير القريب من التيار الوطني الحر لقاح كورونا في السعودية مرور الكرام لدى المتابعين في المملكة، حيث أعربوا عن غضبهم من توجه صفير إلى بلدهم وتلقيه اللقاح لأنه لا يستاهل بسبب مواقفه المعادية لبلدهم على حد تعبيرهم.

وقد شنّوا حملة عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بطرده من السعودية، وأطلقوا هاشتاغ “طرد سمير صفير مطلب”، وأعربوا من خلاله عن غضبهم من تلقّي صفير لقاح كورونا في بلدهم.









وكتب أحدهم: “طرد –صفير- مطلب، سمير صفير عديم الكرامة يصف دولتنا بالإرهابية، ويتلقى لقاح كورونا مجاناً في المملكة.. صدّق انكم شعوب طارئة وتبيعون نفسكم عشان الفلوس”.

وطالب المتابعون بمحاسبة مدير مكتب وزير الإعلام وليد بن غازي بافقيه الذي وجّه الدعوة لسمير صفير للذهاب إلى السعودية وتكريمه، على الرغم من إساءته للمملكة.

واستعاد الغاضبون سبب نقمتهم على صفير بسبب تصريحاته التي أعادوا نشرها واعتبروها مسيئة للمملكة العربية السعودية ولا سيما منها قوله بأنها “تصدّر الإرهاب وتتسلّح بالطائرات ولا يعرفون قيادتها”.